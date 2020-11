Infortunio Ibanez: il difensore della Roma ha accusato un risentimento muscolare al flessore e non sarà disponibile per il Cluj

Piena emergenza in difesa per Paulo Fonseca. Per la trasferta in Romania contro il Cluj, oltre a Smalling saranno indisponibili sia Mancini che Ibanez.

Il difensore brasiliano ha rimediato un risentimento muscolare al flessore. Escluse lesioni ma non sarà comunque impiegabile per la sfida di Europa League. Out anche Gianluca Mancini per un risentimento muscolare.