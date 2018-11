Infortunio Icardi: zoppicante dopo il Tottenham, Inter in apprensione

Problema fisico per l’attaccante argentino? Infortunio Icardi: Maurito zoppicante dopo il Tottenham, a rischio per la Roma?

Inter in apprensione per le condizioni fisiche di MauroIcardi. Il centravanti argentino è sceso in campo dal 1′ minuto nella delicata sfida di Wembley contro il Tottenham e nel finale ha stretto i denti. Il capitano interista, secondo quanto riferito da Sky Sport, aveva iniziato a zoppicare nel finale della partita e quando è uscito dagli spogliatoi dello stadio di Wembley stava zoppicando vistosamente. L’Inter è in apprensione in vista della prossima gara di campionato contro la Roma. Il centravanti argentino ha stretto i denti nel finale della sfida di Champions e quest’oggi verrà valutato con attenzione dallo staff medico nerazzurro. Infortunio Icardi: le ultime.

Un nuovo problema fisico per l’Inter dopo gli acciacchi per Radja Nainggolan che ha costretto Luciano Spalletti a un cambio già nel primo tempo (dentro Borja Valero) e per Stefan de Vrij (anche l’olandese ha chiesto la sostituzione ed è dovuto entrare Miranda al suo posto). Come detto, le immagini mostrate dall’emittente satellitare non lasciano dubbi: Inter in apprensione per lo zoppicante Icardi. Il giocatore verrà valutato nella giornata odierna. Al momento non è possibile sbilanciarsi: sarà in campo con la Roma? Lo scopriremo presto.