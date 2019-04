Infortunio Karsdorp, ko nella rifinitura: a rischio per Roma-Fiorentina

Problemi per il terzino destro. Infortunio Karsdorp: il laterale olandese ha accusato problemi muscolare nella rifinitura

La Roma scenderà in campo questa sera per affrontare la Fiorentina in un match delicato per entrambe le formazioni. Claudio Ranieri potrebbe essere costretto a rinunciare a Rick Karsdorp. Il terzino olandese, secondo Il Tempo, ha accusato dei problemi muscolari nel corso della rifinitura mattutina. Infortunio Karsdorp: le ultime.

Il giocatore avrebbe accusato un affaticamento muscolare durante la rifinitura ed è in dubbio per la sfida di questa sera contro i viola di Pioli. Pronto al suo posto il terzino destro Santon, con Kolarov pronto ad agire sulla corsia sinistra.