Problema al ginocchio per il centrocampista del Milan. Infortunio Kessie: Gattuso dovrà rinunciare all’ivoriano

Franck Kessie ha saltato la sfida del Milan contro la Sampdoria per scelta tecnica (il calciatore è rimasto fuori e ha scontato la punizione per la lite con Biglia e la mancata stretta di mano a Cutrone) e salterà anche la gara con l’Udinese ma non per la stessa motivazione. Secondo Sky Sport infatti il giocatore ha riportato un problema al ginocchio. Infortunio Kessie: le ultime.

Il centrocampista avrebbe riportato un problemino al ginocchio durante l’allenamento di ieri e non scenderà in campo quest’oggi (è tornato a casa, non fa parte della spedizione rossonera). Il Milan scenderà in campo con il 4-3-1-2 con Bakayoko, Biglia e Calhanoglu in mezzo al campo con Paquetà alle spalle di Cutrone e Piatek.