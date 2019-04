Il tedesco di nuovo ko. Infortunio Khedira: problema al polpaccio prima della Spal, è a rischio per la sfida con l’Ajax

La Juventus affronterà l’Ajax martedì sera. Non c’è tempo per riposare per i bianconeri che devono concentrarsi sulla sfida di ritorno dei quarti di finale. Ieri la seconda sconfitta in campionato contro la Spal, in una formazione a dir poco rimaneggiata. Sami Khedira avrebbe dovuto giocare dall’inizio ma secondo le ultime indiscrezioni non è sceso in campo per un problema al polpaccio. Infortunio Khedira: le ultime.

Khedira avrebbe accusato un fastidio al polpaccio durante l’ultimo allenamento di venerdì. Il giocatore, proprio per questo motivo, non è sceso in campo ieri a Ferrara e per questo non si è neppure riscaldato. Ora il giocatore è in dubbio per la sfida di ritorno contro l’Ajax.