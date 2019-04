Il tedesco non ci sarà in questo finale di stagione. Infortunio Khedira: il centrocampista della Juve operato al ginocchio destro

Sami Khedira, centrocampista della Juventus, operato al ginocchio destro. Il tedesco si è recato in Germania per l’intervento di pulizia del ginocchio. Il giocatore, che in questa stagione ha avuto vari problemi fisici, non scenderà in campo nel finale di stagione. Infortunio Khedira: il centrocampista rientrerà solo nella prossima stagione.

Ecco il comunicato ufficiale della Juve: «Si è svolto oggi ad Augsburg, in Germania, l’intervento di “pulizia” per via artroscopica al ginocchio destro di Sami Khedira. L’intervento, effettuato dal Dottor Uli Boenisch, assistito dal responsabile sanitario bianconero Dottor Claudio Rigo, è perfettamente riuscito e il giocatore potrà iniziare da subito le cure riabilitative».