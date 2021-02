Infortunio Mandzukic: problema fisico. Salta il derby tra Milan e Inter

Mario Mandzukic non ci sarà contro l’Inter nel derby in vetta alla classifica: altro problema fisico per il centravanti croato rossonero

Mario Mandzukic salterà il derby di Milano. Il centravanti croato ha accusato un problema fisico e come riportato da Sky Sport oggi era assente nella seduta mattutina in allenamento.

Altro problema fisico dunque per il centravanti croato arrivato da svincolato nel mercato invernale: Mandzukic non ha ancora inciso dal suo arrivo in rossonero ma potrebbe lavorare ancora per trovare la forma migliore per il rush finale.

