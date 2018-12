Infortunio Manolas: colpo in partitella, a rischio per Cagliari-Roma

Nuovo problema in casa Roma. Infortunio Manolas: botta in allenamento, il greco è finito nuovamente ko

Nuovo infortunio in casa Roma. Eusebio Di Francesco, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Roma, ha annunciato l’infortunio occorso a KostasManolas. Il difensore greco ha preso una botta in allenamento e al momento è in dubbio per la trasferta di Cagliari. Infortunio Manolas: il centrale greco partirà in ritiro con la squadra ma ci sono il 50% delle possibilità di vederlo in campo. Probabile una maglia da titolare per Marcano. Fazio ha recuperato e potrebbe essere della partita ma in casa Roma è una vera e propria ecatombe: tanti i problemi fisici per i giallorossi.

Queste le parole dell’allenatore in conferenza stampa: «Abbiamo un nuovo problema perché Manolas ha subito un colpo nella partitella e ad oggi il suo utilizzo è al cinquanta percento delle probabilità: verrà in ritiro ma valuteremo il da farsi. Gli si è gonfiata la gamba, quasi non cammina, ma abbiamo la speranza che recuperi in tempi brevi». Il tecnico, per sdrammatizzare la situazione, ha chiesto una preghiera e ha invitato i suoi a fare una visita al Divino Amore per farsi ‘benedire’. Situazione non semplice in casa Roma: Manolas in dubbio per Cagliari-Roma.