Infortunio Mertens: a rischio per Spal-Napoli

Problema fisico per l’attaccante azzurro, a rischio per la prossima gara. Infortunio Mertens: le ultimissime notizie

Dries Mertens è a rischio per la partita con la Spal. Problemi per Carlo Ancelotti in vista della prossima sfida del suo Napoli. L’attaccante belga ha svolto un allenamento differenziato quest’oggi e potrebbe non essere convocato o potrebbe partire dalla panchina. Infortunio Mertens: le ultime.

Al momento non arrivano ulteriori informazioni da Castel Volturno ma gli aggiornamenti parlano di un Mertens non al 100% e che potrebbe anche saltare la sfida di campionato in casa della Spal. Presto nuovi aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante belga di proprietà del Napoli.