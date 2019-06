Infortunio Neymar, definiti i tempi di recupero: il comunicato del Psg

Dopo l’infortunio di Neymar in Nazionale, il Psg ha diramato un comunicato per far sapere quali saranno i tempi di recupero

L’infortunio di Neymar in Nazionale, che lo ha costretto a saltare la Copa America, sembra meno grave del previsto. Il Psg ha diramato un comunicato sulle condizioni del giocatore e sui tempi di recupero.

Come si legge nel comunicato, il brasiliano ha una distorsione del legamento laterale esterno della caviglia destra. Non servirà l’intervento chirurgico, ma solo terapie riabilitative. Neymar dovrebbe tornare in campo tra 4 settimane.