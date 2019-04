Infortunio Paqueta: possibile recupero per Milan-Lazio di Coppa Italia

Il brasiliano rossonero corre verso il pieno recupero. Infortunio Paqueta: le ultime sul rientro con vista Lazio

Quando torna Lucas Paqueta? E’ questo uno dei dilemmi che affligge il Milan e Rino Gattuso che ha puntato immediatamente sul classe ’97 brasiliano, scommettendo su di lui sin dall’inizio. Paqueta si è preso il Milan in poco tempo: tanta corsa ma soprattutto tanta qualità al servizio della squadra. Il calciatore ha sempre giocato con Gattuso ma nella sfida contro la Juventus ha riportato un infortunio alla caviglia di media entità. Il giocatore dovrebbe stare fermo per 3 settimane ma sta facendo di tutto per forzare i tempi e per tornare in gruppo il prima possibile. Infortunio Paqueta: le ultime sul rientro in gruppo del brasiliano.

Come documentato sul suo profilo Instagram, Lucas Paquetà ha già ripreso a correre con ottimi ritmi, soprattutto se si pensa che l’infortunio risale soltanto a nove giorni fa. Il calciatore ha messo la sfida con la Lazio nel mirino. Il ritorno della semifinale di Coppa Italia è una sfida cerchiata in rosso nel calendario rossonero. Il 24 aprile il Milan scenderà in campo per sfidare la Lazio e Paqueta spera di esserci. Il giocatore farà di tutto per tornare in campo contro i biancocelesti.