Infortunio Pjanic: problemi al polpaccio, salta la Lazio

Problemi per Miralem Pjanic, ko in Supercoppa. Infortunio Pjanic: il centrocampista salterà la sfida con la Lazio

Miralem Pjanic, costretto a saltare l’ultima sfida di campionato tra Juventus e Chievo Verona per squalifica, sarà costretto a saltare anche la prossima sfida di campionato tra Lazio e Juventus. Il centrocampista bianconero ha riportato un problema al polpaccio in occasione della sfida di Supercoppa tra Juventus e Milan e non sarà in campo contro la Lazio. Infortunio Pjanic, questa la nota ufficiale della Juventus: «Lavoro personalizzato anche per Miralem Pjanic, che sta smaltendo il versamento causatogli dalla contusione al polpaccio sinistro rimediata in Supercoppa». Niente da fare, secondo Sky Sport, per il centrocampista bosniaco, costretto a saltare anche la seconda sfida del girone di ritorno