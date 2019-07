Infortunio Politano, guai muscolari per l’esterno dell’Inter

Novità dall’istituto clinico Humanitas: fatta chiarezza sulle condizioni di Politano. Riscontrato un infortunio per il giocatore dell’Inter

Brutte notizie in casa Inter: infortunio per Matteo Politano. Come riportato dai canali ufficiali nerazzurri, l’esterno soffre di problemi muscolari, precisamente ai flessori della coscia destra.

Il report medico arriva a seguito di esami clinico-strumentali a cui si è sottoposto il giocatore presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.

Politano sarà monitorato giorno dopo giorno dallo staff dell’Inter per preservarne le condizioni fisiche.