Infortunio Rajkovic: il comunicato del Palermo

Rajkovic, difensore del Palermo, è stato costretto ad uscire in anticipo nella sfida con il Crotone: ecco la diagnosi del suo infortunio

Slobodan Rajkovic, difensore del Palermo, non farà ritorno in Sicilia con i propri compagni. Il calciatore, infatti, durante l’azione che ha portato al vantaggio del Crotone, si è scontrato su Posavec. Il colpo l’ha costretto ad abbandonare il campo per essere portato in ospedale. La società rosanero ha comunicato tramite il proprio sito ufficiale la diagnosi dell’infortunio: frattura alle ossa nasali.

IL COMUNICATO – «Il difensore Slobodan Rajkovic oggi nel corso di Crotone-Palermo ha rimediato un trauma contusivo-commotivo craniofacciale. La TAC eseguita a Pescara ha evidenziato una frattura pluriframmentaria scomposta delle ossa nasali e non fratture a carico delle ossa componenti la teca cranica. Il giocatore sta effettuando la consulenza neurologica e la consulenza otorinolaringoiatrica e rimarrà in osservazione a Pescara per le prossime dodici ore».