Infortunio Ribery, la stella della Fiorentina torna ad allenarsi – VIDEO

La Fiorentina può sorridere: si avvicina la data del rientro dall’infortunio di Ribery. Il francese torna in campo – VIDEO

Scatta il countdown viola in casa della Fiorentina per il ritorno in campo di Franck Ribery, alle prese con il recupero dopo il grave infortunio.

Il club gigliato ha pubblicato un video sui propri canali social che ritrae il francese, tornato ad allenarsi al centro sportivo.