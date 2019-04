Infortunio Romagnoli: può farcela per Parma-Milan

Il Milan può recuperare il suo capitano. Infortunio Romagnoli: il difensore dovrebbe rientrare per Parma-Milan

Alessio Romagnoli, salvo sorprese e complicazioni, sarà in campo sabato prossimo alle 12.30 nella sfida tra Parma e Milan in programma al Tardini e valida per la 33esima giornata di Serie A. Il difensore, uscito anzitempo dalla sfida con la Lazio, ha riportato un problema a una gamba destra ma il problema non dovrebbe essere di grave entità. Infortunio Romagnoli: le ultime.

Il capitano rossonero soffre per una contusione alla gamba destra e nei prossimi giorni dovrebbe sottoporsi alle terapie di rito ma da quanto filtra, il giocatore dovrebbe recuperare per il match del sabato pasquale in programma al Tardini. Salvo sorprese sarà ancora Romagnoli a far coppia con Musacchio al centro della difesa.