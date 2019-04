Infortunio Suso: in dubbio per Juve-Milan

L’attaccante spagnolo non è al meglio e ha saltato la gara con l’Udinese. Infortunio Suso: in dubbio anche per la Juventus

Tanti problemi in casa Milan, in vista della sfida contro la Juventus. I rossoneri, che hanno conquistato un solo punto nelle ultime tre giornate di campionato, dovranno vedersela contro i campioni d’Italia in carica e dovranno rinunciare a diversi elementi. A rischio c’è anche Suso. Il giocatore spagnolo non è sceso in campo contro l’Udinese per un problema al piede e potrebbe saltare anche la gara contro la Juve. Infortunio Suso: le ultime.

«Ora analizziamo le sue condizioni, ma speriamo di recuperarlo per sabato con la Juve»: ha detto Rino Gattuso parlando delle condizioni del suo calciatore. Lo spagnolo non ha giocato contro l’Udinese a causa di una botta al collo del piede che non gli ha permesso di allenarsi per due giorni. Il Milan spera di recuperarlo per la gara di sabato prossimo contro la Vecchia Signora ma il tempo stringe e al momento la presenza di Suso contro la Juventus non è affatto scontata.