Infortunio Vrsaljko: si valuta l’operazione

L’Inter e l’Atletico parlano del futuro del croato. Infortunio Vrsaljko: il ginocchio non migliora, si va all’operazione?

L’Inter si interroga sul futuro di Sime Vrsaljko. Il terzino croato gode di buona stima all’interno del mondo interista ma le sue condizioni fisiche hanno fatto scattare il campanello d’allarme in casa nerazzurra. L’esterno croato classe ’92 ha lasciato l’Atletico Madrid con un prestito oneroso a 6 milioni e un diritto di riscatto fissato a 17,5 milioni di euro. L’Inter e l’Atletico stanno parlando del futuro di Sime Vrsaljko. Complicato che possa tornare subito in Spagna perché a Madrid non fanno sconti sul prestito da 6 milioni e sull’ingaggio. Attenzione però alle condizioni del giocatore. Infortunio Vrsaljko: si va verso l’operazione?

Secondo Il Corriere dello Sport, l’Inter avrebbe deciso di puntare su Cedric Soares a causa dei continui problemi al ginocchio di Vrsalko. Il suo ginocchio sinistro non è migliorato nemmeno dopo la sosta, il giocatore salterà la gara col Torino e adesso il giocatore vuole risolve il problemi: la terapia conservativa non ha dato risultati, l’ipotesi dell’operazione prende corpo. L’Inter però non può decidere di ‘testa propria’, ma deve attendere la decisione dell’Atletico Madrid, club proprietario del cartellino. Un consulto con uno specialista c’è già stato e a breve arriverà il verdetto. In caso di operazione si prospetta uno stop di 2-3 mesi per il giocatore che difficilmente vedrà il campo con la maglia dell’Inter.