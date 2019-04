Inghilterra, confessione shock di Adebayor: «A 16 avevo tentato il suicidio»

Adebayor, ex Arsenal e Tottenham, racconta uno scioccante episodio all’inizio della sua carriera, quando giocava al Metz

Emmanuel Adebayor è stato un attaccante iconico a cavallo tra il 2000 e il 2010: i gol con l’Arsenal e la partecipazione al Mondiale 2006 con il suo Togo, per la prima volta nella storia della nazione africana. Ma l’ex attaccante di City e Tottenham, svela uno scioccante retroscena dell’inizio della sua carriera.

Adebayor ha dichiarato al Daily Mirror: «Quando arrivai in Europa a Metz avevo solo 16 anni e tutto quello che volevo fare era aiutare la mia famiglia, ma mi hanno messo una grande pressione addosso, tanto che non riuscivo a gestirla. Il club era stanco del mio comportamento, ricordo che una notte mi sono seduto sul mio letto e ho pensato ‘ma cosa ci faccio qui? Nessuno è felice con me, quindi qual è il mio senso della vita? Comprai pacchetti e pacchetti di pasticche. Ho fatto i preparativi, avevo bevuto tutta l’acqua»

Per fortuna un amico corse in soccorso di Adebayor: «Ho chiamato il mio migliore amico a mezzanotte che mi disse che dovevo calmarmi, che c’erano delle cose importanti per cui valeva la pena vivere. Mi ha allontanato da quel gesto, ho pensato che Dio stava tenendo qualcosa in serbo per me».