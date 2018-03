Inghilterra-Italia 1-0: risultato e cronaca in diretta live

Inghilterra-Italia, amichevole internazionale 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Inghilterra–Italia, scelte ufficiali: tre novità nell’Inghilterra rispetto alle indicazioni emerse alla vigilia, con gli impieghi di Tarkowski in difesa, Chamberlain in mediana e Lingard nel tridente offensivo, escluso Alli. Tra gli azzurri quattro cambi rispetto alla sfida con l’Argentina: spazio dunque a Donnarumma, Zappacosta, Pellegrini e Candreva.

INGHILTERRA-ITALIA: CLICCA QUI PER AGGIORNARE

Inghilterra-Italia 0-0: tabellino

MARCATORI: pt 27′ Vardy

Inghilterra (3-4-3): Butland; Walker, Stones, Tarkowski; Trippier, Dier, Chamberlain, Young; Lingard, Vardy, Sterling. A disposizione: Hart, Pickford, Rose, Henderson, Magiure, Mawson, Livermore, Lallana, Cook, Alli, Rashford, Pickford, Pope, Welbeck. Allenatore: Gareth Southgate

Italia (4-3-3): Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Rugani, De Sciglio; Pellegrini, Jorginho, Parolo; Candreva, Immobile, Insigne. A disposizione: Buffon, Perin, Ferrari, Darmian, Ogbonna, Bonaventura, Belotti, Verratti, Verdi, Gagliardini, Cutrone, Cristante, Florenzi, Chiesa. Allenatore: Luigi Di Biagio

ARBITRO: Deniz Aytekin

NOTE: ammonito Chamberlain

Inghilterra-Italia: diretta live e sintesi

SINTESI PRIMO TEMPO – Gli azzurri partono bene ed in un quarto d’ora si procurano tre nitide occasioni da gol, tutte con Immobile, tutte clamorosamente mancate: poi più Inghilterra che Italia, Sterling e compagni molto abili a riversarsi negli spazi. Decide al momento la rete di Vardy.

46′ – Intervallo: Inghilterra-Italia 1-0

45′ – Un minuto di recupero stabilito da Aytekin

44′ – Sterling arretra di qualche metro e serve Young in profondità, si oppone Rugani

41′ – Sempre propositivo Zappacosta sulla corsia destra, Young deve ricorrere ad un brutto fallo per arginarlo

38′ – Inghilterra vicino al raddoppio: rapidità di Sterling negli spazi, scarico su Young che va con il piatto, la deviazione di Zappacosta evita il gol

36′ – Sugli sviluppi del corner gli azzurri si salvano come possono sulla conclusione ravvicinata di Tarkowski

35′ – Bel cross di Chamberlain che attraversa tutto lo specchio della porta, Candreva in ripiegamento anticipa Sterling

31′ – Sinistro debole di Immobile, deviato in angolo da Tarkowski, la seguente conclusione di Parolo è potente ma imprecisa

27′ – VANTAGGIO INGHILTERRA! Segna Vardy! Fallo su Sterling, gli azzurri non si posizionano avanti al pallone, Lingard batte a sorpresa e serve il centravanti del Leicester che centra l’incrocio dei pali!

GOAL! Quick thinking by the #ThreeLions sees the ball break to @vardy7, who smashes the ball home superbly. 👏 pic.twitter.com/FXPa6AkVzO — England (@England) March 27, 2018

26′ – Altro corner dell’Inghilterra ed altro colpo di testa, questa volta di Dier: para Donnarumma

24′ – Transizione inglese, Sterling per Vardy che calcia su Donnarumma, ben appostato

23′ – Donnarumma controlla agevolmente un colpo di testa sporco di Trippier

21′ – Contatto in area azzurra tra Chamberlain e Pellegrini: non c’è nulla per Aytekin

16′ – Occasione clamorosa sprecata da Immobile, la terza! Cross perfetto di Candreva, che sfrutta la sovrapposizione di Zappacosta per procurarsi lo spazio, il centravanti azzurro colpisce di testa, indisturbato da un metro, ma manda inspiegabilmente alto

14′ – Candreva punta Young e si procura un corner, è Walker ad allontanare sugli sviluppi

11′ – Pressing alto ed in generale linee alte per l’Italia di Di Biagio

10′ – Provvidenziale la diagonale di De Sciglio su Lingard, intervento in scivolata

9′ – Trippier in profondità per Chamberlain, ma i due non si intendono

7′ – Inghilterra che prova a ristabilire le posizioni dopo un avvio incerto

3′ – Ancora Immobile, ancora Stones! Questa volta il centrale sbaglia ed innesca il centravanti, salvo poi recuperare al momento della battuta

1′ – Che chance per Immobile: la difesa inglese se lo perde ma lui non trova il tempo per calciare, recuperato da Stones quando si era ritrovato a tu per tu con Butland

1′ – Fischio d’inizio: via ad Inghilterra-Italia!

Termina stasera il ciclo di due amichevoli dell’Italia di Gigi Di Biagio: avversario odierno è l’Inghilterra, in piena preparazione per il prossimo Mondiale di Russia 2018. Il primo dei due test per gli azzurri non ha dato risposte convincenti: un’Argentina rimaneggiata ha sostanzialmente gestito senza troppi problemi l’avversario e portato a casa la vittoria con il risultato di 2-0. Da comprendere se stasera può arrivare qualche segnale in controtendenza. Tra pochi minuti via alla cronaca live con gli aggiornamenti in tempo reale su Inghilterra-Italia.

Inghilterra-Italia: formazioni ufficiali

Inghilterra (3-4-3): Butland; Walker, Stones, Tarkowski; Trippier, Dier, Chamberlain, Young; Sterling, Vardy, Lingard. Allenatore: Gareth Southgate

Italia (4-3-3): Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Rugani, De Sciglio; Pellegrini, Jorginho, Parolo; Candreva, Immobile, Insigne. Allenatore: Luigi Di Biagio

Inghilterra-Italia: probabili formazioni e pre-partita

Impianti tattici non speculari per le due nazionali: Southgate se la gioca con la difesa a tre, in cui agirà Mawson, sulle corsie spazzio a Trippier e Young. Dubbi nel tridente: potrebbero spuntarla Sterling, Vardy ed Alli. Di Biagio cambia rispetto all’undici proposto con l’Argentina e dovrebbe dare fiducia a Donnarumma, Zappacosta, Darmian, Pellegrini e Candreva.

Inghilterra (3-4-3): Butland; Walker, Stones, Mawson; Trippier, Dier, Henderson, Young; Sterling, Vardy, Alli. Allenatore: Gareth Southgate

Italia (4-3-3): Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Rugani, Darmian; L.Pellegrini, Jorginho, Parolo; Candreva, Immobile, Insigne. Allenatore: Luigi Di Biagio

Queste le considerazioni espresse dal commissario tecnico dell’Italia Gigi Di Biagio nella conferenza stampa di presentazione dell’amichevole internazionale: «Cambierò qualcosa, visto che ci sono anche alcuni calciatori acciaccati. Non ho deciso chi, ma ci saranno 3-4 cambi rispetto al match contro l’Argentina. Perin mi ha messo in difficoltà, però giocherà Donnarumma. Contro l’Argentina nel secondo tempo abbiamo fatto bene. Pensavo che mi sarebbe dispiaciuto pareggiare 0-0, invece, poi abbiamo perso. Le parole di Costacurta? Le ho sentite, ma non ci penso perchè, ora come ora, è un problema che non mi riguarda. Non mi sto ponendo nemmeno quello di restare a far parte o meno dello staff azzurro. Non ho ricevuto alcuna comunicazione. Penso esclusivamente a lavorare, poi quel che sarà sarà. Accetterò qualsiasi decisione che prenderà la Federcalcio».

Inghilterra-Italia: i precedenti del match

Ventisei precedenti tra Inghilterra ed Italia, come nei riscontri storici con l’Argentina il vantaggio è degli azzurri: undici le vittorie della nazionale italiana, otto quelle inglesi e di conseguenza sette i pareggi. Nel 1997 Inghilterra ed Italia si sono affrontate proprio nel tempio di Wembley: sfida valida per le qualificazioni mondiali, la spuntarono gli azzurri con una rete di Gianfranco Zola.

Inghilterra-Italia: l’arbitro del match

La sfida tra Inghilterra ed Italia sarà una prova tecnica per la tecnologia VAR, che sbarcherà ufficialmente tra qualche mese al Mondiale. Dirige Deniz Aytekin, arbitro tedesco classe 1978 e FIFA dal 2011. Un solo precedente stagionale con un club italiano, la Lazio, in occasione dell’andata del sedicesimo di finale di Europa League: biancocelesti sconfitti con il risultato di 1-0.

Inghilterra-Italia Streaming: dove vederla in tv

Inghilterra-Italia sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Rai 1. Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app e sul sito RaiPlay.