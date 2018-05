Iniesta poteva diventare un nuovo Figo: «Il Real ha cercato di comprarmi»

Andres Iniesta è un nuovo giocatore del Vissel Kobe ma non ha dimenticato Barcellona. Il centrocampista ha confessato di aver resistito negli anni alle lusinghe del Real per poter crescere in blaugrana

Andres Iniesta ha vestito la maglia del Barcellona per 22 anni ma la sua esperienza nel club blaugrana è destinata a concludersi quest’estate per tentare una nuova avventura in Oriente. Il centrocampista spagnolo è ufficialmente un giocatore del Vissel Kobe, squadra che milita nella J-League giapponese. Iniesta è però ancora oggi fedele al club in cui si è imposto a livello internazionale anche se ha rivelato che in passato ha davvero rischiato di lasciare la Catalogna per trasferirsi nel rivale per eccellenza del Barcellona, ovviamente parliamo del Real Madrid. «Ci sono stati dei momenti in cui il Real Madrid ci ha provato con me. Ma non c’è mai stata una trattativa, nonostante mi volessero veramente. Era chiaro tutti il fatto che volessi sfondare nel Barcellona», ha dichiarato Iniesta in una intervista durante il programma televisivo El Hormiguero.

Iniesta come l’ex compagno di squadra Lionel Messi non ha mai messo in discussione l’amore per i colori blaugrana mentre altri suoi colleghi in passato non sono stati così fedeli. Il caso più eclatante è stato quello di Luis Figo, che nel 2000 passò proprio dal Barcellona al Real Madrid per 140 miliardi di lire. Nella sua prima sfida contro la sua ex squadra il portoghese venne accolto dai tifosi catalani con il lancio una testa di maiale mentre si apprestava a battere un calcio d’angolo.