Insigne spiega: «Il caso Koulibaly mi ha fatto perdere la testa. Spero che un giorno possano ritirare la 24»

Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, ha parlato a pochi giorni dalla sfida con il Milan. Ecco le sue parole

Parla Lorenzo Insigne. Il calciatore del Napoli, espulso nella sfida contro l’Inter del 26 dicembre, tornerà in campo proprio a San Siro, ma contro il Milan. Il calciatore azzurro ha parlato a Dazn a pochi giorni dalla gara con i rossoneri: «Non credo che mi sarei fatto espellere se non fosse successo tutto quello che è successo a Koulibaly. A volte per il nervosismo perdo un po’ la testa, so che devo controllarmi di più. La maglia numero 10? Io sono scaramantico. La 24, che porto con me per la data di nascita di mia moglie, mi ha portato fortuna e spero che un giorno possa essere ritirata, vorrà dire che sarò entrato nel cuore della città».

Insigne ha poi parlato di Higuain, Ancelotti e ha svelato un retroscena su Zeman: «Higuain? Non lo sento da tempo. Ha fatto la sua scelta e gli faccio il mio bocca in lupo. Con Ancelotti ho un ottimo rapporto ma tutti hanno un ottimo rapporto con lui. E’ un tecnico che ho sempre stimato, ho sempre voluto lavorare con lui. Cambio ruolo? Fu lui a propormelo dopo il ko con la Sampdoria e io mi sono messo a disposizione. Zeman? Per me è stato importante perché se oggi sono questo tipo di giocatore, molto è merito suo. Lui è maniacale e ogni giorno ci faceva pesare nel suo ufficio, ma entrare lì dentro era come essere a Milano: tutto bianco e pieno di fumo».