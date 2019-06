Insigne: «Sarri alla Juve sarà un tradimento per noi napoletani»

Lorenzo Insigne ha parlato dal ritiro della Nazionale: il giocatore del Napoli ha commentato l’ipotetico approdo di Sarri alla Juve

Dal ritiro della Nazionale azzurra ha parlato Lorenzo Insigne, che in conferenza stampa non ha potuto fare a meno di commentare le voci dell’approdo di Sarri alla Juve.

«Queste voci mi dispiacciono, per noi giocatori del Napoli e per il popolo napoletano ha fatto tanto. Si è sempre schierato dalla nostra parte. Poi è un professionista, non può allenare per sempre. Farà male questa scelta, ha fatto benissimo al Chelsea arrivando terzo, finale di coppa inglese, vincendo l’Europa League. Dispiace, è dura vederlo su quella panchina, ha cambiato tantissimo. Non riesco a esprimermi, sono napoletano e conosco il pensiero, come stanno vivendo questa situazione. Quando sarà ufficiale… per noi napoletani sarà tradimento» ha dichiarato il giocatore azzurro.