Inter, l’agente di Lautaro: «Voci sul Barcellona? Ecco la verità»

L’agente di Lautaro Martinez chiarisce i rumors riguardanti l’intenzione del Barcellona di pagare la clausola dell’attaccante dell’Inter

Dopo le voci sull’assalto del Barcellona su Lautaro Martinez, l’agente del giocatore dell’Inter Beto Yaque ha voluto fare chiarezza.

Ecco le sue parole a Passioneinter.com: «Ho sentito le voci sul Barcellona, ma la verità è che nessuno ha parlato con noi. Che farebbe l’Inter in caso di offerta? Non ho idea di come si comporterebbe l’Inter, bisogna chiedere a loro. Se è felice a Milano? Non posso parlare per lui».