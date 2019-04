Inter, alla fine il terzino migliore rimane D’Ambrosio: un altro assist per lui

D’Ambrosio serve l’assist a Nainggolan per il primo gol dell’Inter sul Frosinone. È il terzo in stagione, sommato ad altri due gol

Quanti terzini saranno passati in casa Inter dal post triplete ad oggi? Un reparto da sempre molto delicato per i nerazzurri, che sembrano sempre faticare a trovare la giusta stabilità. Nell’attesa, però, Danilo D’Ambrosio continua ad essere presente. Dal 2014, il terzino destro ha sempre trovato il modo di ritagliarsi il suo spazio, lavorando sodo e in silenzio.

A conti fatti, D’Ambrosio resta tuttora il terzino migliore a disposizione dell’Inter, l’unico capace di portare con una certa frequenza qualche risultato significativo anche in chiave offensiva. Quello servito a Nainggolan al 19′ del match contro il Frosinone è il terzo in stagione, che sommato ai due gol messi a segno finora fanno davvero un bel bottino per un giocatore forse troppo spesso criticato.