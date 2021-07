Inter, decisione presa: annullata la torunée negli Usa della squadra

L’Inter non partirà per la torunée negli Usa inizialmente prevista: i motivi della decisione del club nerazzurro

Cambia all’ultimo l’estate dell’Inter. Il club nerazzurro si è ritrovato in queste settimane alla Pinetina per iniziare a lavorare agli ordini del nuovo mister Simone Inzaghi, scendendo anche in campo contro il Lugano. Come riportato da Sky Sport, i campioni d’Italia hanno però dovuto annullare la loro torunée americana.

La società, infatti, non vuole correre rischi e preferisce rimanere in Europa per tutelare la salute dei suoi giocatori. Cambia così il calendario, visto che l’Inter sarebbe dovuta atterrare nela giornata di domani in Florida, dove sarebbe rimasta fino al 29 luglio.