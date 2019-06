Inter, Antonello: «Lugano sede ideale per il ritiro. Porteremo i nostri partner»

L’amministratore delegato Antonello ha parlato in conferenza stampa, presentando il ritiro dell’Inter a Lugano

Presentato il ritiro dell’Inter a Lugano. L’a.d. interista Antonello ne ha parlato così: «Io e Beppe Marotta abbiamo iniziato a guardare le mete più adatte e Lugano è venuta subito in mente come città che potesse ospitare l’Inter in questo avvio di stagione che sarà molto importante».

Prosegue Antonello: «Le squadre sono delle aziende e noi vogliamo portare i nostri partner per conoscere il territorio dal punto di vista turistico ma anche dal punto di vista economico e finanziario».