Inter-Atalanta, giallo bizzarro a Gollini: il portiere dei bergamaschi rimette un secondo pallone in campo – VIDEO

Inter–Atalanta è una partita vivace e vibrante sin dalle prime battute. La squadra di Gasperini si riversa subito in avanti, con Ilicic. L’Inter però è attenta in difesa, recupera palla e si lancia in contropiede.

L’azione di contropiede si conclude con un calcio d’angolo. Mentre la palla viene posizionata sulla lunetta del calcio d’angolo, Gollini rimette un altro pallone in campo. Irrati non ha dubbi: giallo al portiere dell’Atalanta per questa furbata, poichè ha rallentato la ripresa del gioco.