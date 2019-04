Inter-Atalanta, nel giorno del ritorno in campo a San Siro di Icardi, sugli spalti spunta un chiacchierato ex: Mario Balotelli – FOTO

Mario Balotelli torna a San Siro, questa volta da spettatore. Il centravanti dell’Olimpique Marseille è stato avvistato in tribuna per Inter–Atalanta, nel giorno del ritorno da titolare, nel suo stadio di Mauro Icardi.

A quanto pare, però, gli ultras nerazzurri non hanno gradito la presenza di Super Mario: dalla curva si sono levati dei cori contro Balotelli. Di sicuro i tifosi non hanno dimenticato il lancio della maglia contro il Barcellona, o il passaggio al Milan, dopo l’episodio che vide Balotelli indossare la maglia rossonera in uno sketch di Striscia la Notizia.