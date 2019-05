Inter, Bonolis: «Conte? Spalletti avrebbe meritato la conferma»

Paolo Bonolis ha parlato della sua Inter ma anche della Juventus e della situazione De Rossi. Le sue parole

Paolo Bonolis ha parlato a Sky Sport intervenendo sul tema del giorno: l’addio di Allegri e il futuro allenatore della Juve. Le sue parole: «Ho sentito dei malumori attorno al gioco di Allegri ma c’erano i risultati e credo che se fossero arrivati in finale di Champions o l’avessero vinta, questi problemi non ci sarebbero stati. Non c’è un allenatore che ti fa vincere la Champions. Si parla di Guardiola ma è uscito, ci è arrivato Pochettino. E’ una competizione che non dà verità concrete come il campionato, è la circostanza spesso a decidere, puoi incappare nell’eliminazione nel giro di due partite per il dettaglio».

Bonolis ha parlato di Conte e Spalletti all’Inter: «Conte all’Inter? Rispetto le idee societarie ma secondo me Spalletti avrebbe meritato di continuare. Ha avuto a che fare da una rosa limitata dal Fair Play Finanziario. Ora siamo usciti da questa situazione e mi auguro che Suning possa fare ancora meglio. Se verrà Conte mi auguro di fare un ottimo lavoro. Molti dicono che ha allenato la Juve, è stato capitano della Juve. E’ un professionista ma è come se mi stessi preoccupando dei fidanzati precedenti di mia moglie. Mi preoccuperei solo se tra questi ci fosse stato Rocco Siffredi».

Sull’addio di De Rossi: «L’eleganza non è da tutti. Lo conosco bene ed è una persona differente, è di una categoria differente rispetto ad altri colleghi. Gli auguro di fare quello che ancora desidera fare e un giorno, con una società diversa, sedersi sulla panchina della Roma».