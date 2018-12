Yann Karamoh, attualmente in forza al Bordeaux, pensa al presente, ma aspetta ancora che l’Inter lo riscatti dal Caen

Yann Karamoh pensa al presente, che al momento significa Bordeaux. Il talentino francese non ha tempo per guardare al futuro, ma pensa a godersi i risultati dell’ottima stagione che sta disputando tra Ligue 1 ed Europa League.

Nella conferenza stampa che precede la gara con l’Amiens, l’ala classe 1998 ha evidenziato come voglia concentrarsi solo sul bene del Bordeaux, per valutare eventualmente a giugno un suo rientro in Italia od un nuovo cambio di destinazione: «Settimana scorsa sono stato a Milano per Inter-Udinese. Non sono in contatto con i dirigenti, ma so che stanno osservando le mie prestazioni essendo in prestito. Però sono i miei genitori che si occupano di tutto. Al momento non mi occupo del mio futuro, sto bene qui. Vedremo poi l’anno prossimo cosa succederà. Sono ancora del Caen, l’Inter deve riscattarmi a fine stagione, dopo vedremo».