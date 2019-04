Inter, Cassano contro Icardi: «Deve giocare Lautaro, è più forte»

Inter, Cassano intavola una nuova polemica contro Icardi: l’ex attaccante nerazzurro sostiene che Lautaro sia più forte di Maurito

Nuova polemica sul caso Icardi, questa volta intavolata da Cassano, che oramai è parte integrante della vicenda. Il talento di Bari vecchia, durante la trasmissione sportiva Tiki Taka, ha parlato dell’incompatibilità tra Maurito e Lautaro: «L’Inter gioca con il 4-2-3-1 che significa avere un solo attaccante, Icardi non può giocare con Lautaro».

Fantantonio poi rincara la dose: «Lautaro ha fatto benissimo e anche se ha 20 anni deve giocare perché è più forte dell’altro. Icardi è uno che fa gol, punto, mentre a Spalletti piacciono più gli attaccanti che giocano con la squadra come Dzeko, Benzema o Lewandowski. Icardi è come Inzaghi, se non fa gol non la prende mai».