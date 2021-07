Inter, cessione Dalbert: non solo Cagliari, piace anche in Spagna

Calciomercato Inter: su Dalbert non c’è solo il Cagliari, ma anche alcuni club spagnoli

Dalbert resta in uscita dall’Inter, con il Cagliari in pressing nelle ultime ore per strappare il sì dei nerazzurri e del terzino brasiliano.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24

Oltre al sodalizio sardo, però, come riporta il quotidiano Tuttosport anche la Real Sociedad avrebbe messo gli occhi sull’ex Fiorentina, nell’ultima stagione in prestito al Rennes. L’Inter, in questo caso, si augura che non finisca come la trattativa per Radu, con gli spagnoli che si sono tirati indietro dopo un primo e concreto interessamento per il portiere rumeno.