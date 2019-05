Inter-Chievo, perché i nerazzurri non possono sottovalutare la gara

L’Inter affronta il Chievo retrocesso nel posticipo del lunedì sera: fondamentale per i nerazzurri mantenere alta la concentrazione

Hanno vinto tutte le pretendenti per l’Europa che conta. Adesso tocca all’Inter disputare il suo match, in questo monday night, per scavalcare nuovamente l’Atalanta e riappropriarsi del terzo posto. L’ostacolo più grande per la squadra di Spalletti potrebbe essere rappresentato dal prendere sotto gamba la sfida col Chievo.

I veronesi sono retrocessi da settimane, ma hanno sempre dimostrato di poter essere insidiosi su qualsiasi campo, vedasi la vittoria contro la Lazio all’Olimpico. Un eventuale passo falso trascinerebbe i nerazzurri nel mischione che lotta per il quarto posto.