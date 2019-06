Inter, Conte in sede: incontro con i dirigenti per programmare il futuro

Nasce l’Inter di Antonio Conte. Il tecnico in sede per un confronto con i dirigenti: si parla del futuro e del mercato

Antonio Conte è arrivato di buon mattino in sede per iniziare a programmare il futuro. Messa da parte la prima uscita ufficiale a Madrid per la finale di Champions, è tempo di pensare al mercato e al futuro dell’Inter.

Il tecnico nerazzurro è arrivato in sede e, secondo Sky Sport, ha incontrato i dirigenti dell’Inter per iniziare a parlare dei possibili colpi sul mercato e per parlare anche di alcuni aspetti organizzativi. Sta nascendo l’Inter di Conte.