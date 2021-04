Inter, Conte sorride: negativi i tamponi del gruppo squadra

Antonio Conte può sorridere verso la gara contro il Sassuolo: tutti negativi i tamponi effettuati ieri sul gruppo squadra nerazzurro

Buone notizie per Antonio Conte in vista del recupero della gara contro il Sassuolo. La partita fu rinviata prima della sosta per le nazionali sotto decisione dell’ATS di Milano per i quattro positivi in casa Inter tra i calciatori, oltre ai dirigenti.

Tutti negativi i tamponi sul gruppo squadra dell’Inter, effettuati ieri. Antonio Conte, dunque, avrà tutti a disposizione, eccetto infortunati e squalificati.