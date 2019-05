Inter, Dalbert: «Cerco continuità, devo aver pazienza»

Dalbert, terzino sinistro dell’Inter, ha tracciato un bilancio dell’annata nerazzurra, anche a livello personale. Le sue parole

Dalbert non è riuscito a conquistare una maglia da titolare all’Inter. Il giocatore brasiliano ha tracciato un bilancio a Globo Esporte: «Non abbiamo vinto nulla per sfortuna ma sono contento di aver segnato il primo gol con il club. Io cerco continuità e so che devo attendere la mia occasione con pazienza».

Prosegue Dalbert: «Con l’Empoli è stata una sfida intensa. Sono felice di aver aiutato la squadra a tornare in Champions. La lotta è stata lunga, fino all’ultimo incontro, segno di un torneo equilibrato. Eliminazione dalla Champions? Il girone non era semplice, c’erano Barcellona e Tottenham ma abbiamo lottato per la qualificazione fino all’ultima partita. L’anno prossimo di sicuro dovremo far meglio».