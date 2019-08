Inter, D’Ambrosio sarà un importante risorsa per Conte

Nonostante l’arrivo di Godin, D’Ambrosio sarà molto importante per l’Inter di Conte. Ha caratteristiche funzionali

L’Inter di Conte partirà dalla difesa a 3. In attesa di vedere come e dove Godin si imporrà, D’Ambrosio si candida per essere un importante jolly per il tecnico leccese. Conte sugli esterni utilizza esterni atletici e dinamici bravi ad agire a tutta fascia, quindi è difficile immaginare l’ex Torino lì.

Viceversa, come terzo di difesa D’Ambrosio può essere ancora importante per l’Inter. Contando che poi Godin difficilmente potrà giocare tutte le partite a causa dell’età, ecco che D’Ambrosio può rendersi molto utile.