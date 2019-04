Inter, questi sono due punti buttati e Spalletti sbaglia ancora i cambi

Dopo un ottimo primo tempo l’Inter appare più molle e senza piglio nella ripresa: ancora una volta Spalletti ha sbagliato i cambi

Un altro pareggio, un altro mattoncino importantissimo per la qualificazione in Champions League dell’Inter, ma che lascia un po’ di amaro in bocca alla squadra di Spalletti. L’Inter esce da San Siro con un pareggio per 1-1 contro la Juventus. Una gara che vede i nerazzurri partire decisamente meglio, con tanto di capolavoro balistico di Radja Nainggolan che a sette minuti dal via sblocca il risultato con un missile terra aria che non lascia scampo a Szczesny. Per tutto il primo tempo i nerazzurri sono apparsi più in palla e determinati nel portare a casa il risultato. Tante, infatti, le occasioni a favore dei padroni di casa nei primi 45′. Un po’ Szczesny e un po’ la poca precisione delle bocche di fuoco nerazzurre hanno consentito ad Allegri di andare negli spogliatoi solo sotto di un gol.

Nella ripresa la Juve trova il guizzo con il solito Cristiano Ronaldo che al 62esimo lascia di sale Samir Handanovic con un rasoterra al fulmicotone e che nei minuti finali prova a vincerla con maggior convinzione. Anche grazie ai cambi, nuovamente sbagliati, fatti da Luciano Spalletti. L’entrata a 10 minuti dalla fine di Lautaro Martinez è incomprensibile vista anche la voglia con quale l’argentino è entrato in campo. Borja Valero e Joao Mario (entrati prima del Toro) hanno inciso poco e niente in campo, consentendo ai bianconeri di conquistare sempre più zone di campo. Pareggio che non mette al sicuro l’Inter dagli attacchi delle concorrenti per la zona Champions ma che certifica la qualità e la forza di questa squadra.