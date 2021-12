Inter, Eriksen pronto a dire addio: il Coni dice no al rientro

L’Inter ed Eriksen sono pronti a dirsi addio, dopo che i problemi al cuore non permettono al danese di giocare in Italia

Christian Eriksen si appresta a lasciare l’Inter nel corso delle prossime settimane. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, le parti dovrebbero presto interrompere l’attuale accordo.

Dopo l’installazione del defibrillatore automatico, infatti, per il giocatore non è possibile riprendere l’attività agonistica in Italia. Il club nerazzurro, che pure avrebbe avrebbe fatto a meno di cedere Eriksen, si vede costretto ad interrompere il rapporto con l’ex centrocampista del Tottenham per favorire il prosieguo della carriera dello stesso (Odense e Ajax le sue possibili destinazioni).

