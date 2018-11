Inter-Frosinone streaming e probabili formazioni: dove vederla

Inter-Frosinone in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere l’anticipo serale della 13ª giornata di Serie A

Nell’anticipo serale della 13ª giornata di Serie A, l’Inter ospita il Frosinone allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. I nerazzurri vogliono rialzare la testa dopo il brutto KO per 4-1 rimediato in trasferta contro l’Atalanta nell’ultimo turno di campionato. Inoltre la squadra di Spalletti cercherà di recuperare il gap creatosi con Juventus e Napoli, rispettivamente prima e seconda in classifica. Gli ospiti, invece, hanno bisogno di punti per uscire dalla zona retrocessione, essendo al penultimo gradino della classifica a meno due dalla zona salvezza.

Inter-Frosinone andrà in onda in esclusiva su DAZN, la piattaforma in abbonamento disponibile su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN. Inoltre, la telecronaca della gara sarà trasmessa dal canale Sky InterTv (232 del box Sky) e da Rai Radio 1. Sarà possibile seguire il match in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Inter-Frosinone

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: sabato 24 novembre 2018

Fischio d’inizio: ore 20:30

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: Stadio Giuseppe Meazza (Milano)

Arbitro: Pairetto della sezione di Nichelino

Inter- Frosinone: le probabili formazioni

QUI INTER – La formazione milanese vuole ritrovare il successo in campionato per cercare di avvincere Juventus e Napoli e soprattutto per tenere lontana la Lazio, adesso a meno 3 in classifica. Spalletti, dovrà tenere in considerazione l’importantissima sfida di Champions di martedì contro il Tottenham dove i nerazzurri si giocano la qualificazione agli ottavi. Per questa ragione contro i Ciociari il tecnico potrebbe optare per il turnover. In porta confermato Handanovic alle spalle di D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar e Dalbert. A centrocampo, al fianco di Vecino potrebbe tornare Borja Valero in sostituzione dello squalificato Brozovic. Sulla trequarti alle spalle dell’unica punta Icardi, il quale potrebbe lasciare il posto a Lautaro Martinez, potrebbe scendere in campo Joao Mario vicino a Politano e Perisic.

QUI FROSINONE – Partita molto importante per i Ciociari che devono provare l’impresa nel tentativo di abbandonare la zona rossa della classifica. I gialloblu, penultimi in classifica, devono provare a raggiungere la zona salvezza che dista solo due lunghezze, ma in trasferta contro l’Inter non sarà facile. Il tecnico Longo opterà, dunque, per la migliore formazione, confermando gran parte dell’undici che nella scorsa giornata hanno strappato un pareggio alla Fiorentina. Tra i pali Sportiello e Goldaniga, Ariaudo e Capuano a comporre la linea difensiva. Sulla linea mediana agiranno centralmente Chibsah e Maiello e sulle corsie laterali Zampano e Molinaro, rientrato dall’infortunio e unico cambio rispetto al match contro la Fiorentina. Dietro l’unica punta Ciofani saranno schierati più larghi Campbell e Vloet.

PROBABILE FORMAZIONE INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Dalbert; Vecino, Borja Valero; Politano, Joao Mario; Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti.

PROBABILE FORMAZIONE FROSINONE (3-4-2-1): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Molinaro; Vloet; Ciofani, Campbell. Allenatore: Longo.