Inter, il gol Champions arriva un anno dopo allo stesso minuto e secondo

Un anno dopo la gara con la Lazio, l’Inter ha trovato il gol qualificazione per la Champions allo stesso identico minuto e secondo

È passato un anno da quando l’Inter si è giocata l’accesso in Champions contro la Lazio in una sfida frontale da dentro o fuori. In quell’occasione a segnare il gol decisivo fu Vecino al minuto 80:47.

Il caso vuole che anche questa volta, nell’ultima gara di campionato e nell’ultima occasione per entrare nella massima competizione europea, l’Inter abbia segnato al minuto 80.47. Questa volta a siglare il gol decisivo è stato Nainggolan.