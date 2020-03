Handanovic: «È dura tenere alta la concentrazione. Capitano dell’Inter? È un privilegio»

Tocca a Samir Handanovic rispondere alle tantissime domande dei tifosi interisti sui social del club. Le parole del capitano nerazzurro

Dopo Skriniar, D’Ambrosio, Stefan de Vrij, Borja Valero, Esposito e Ranocchia tocca a Samir Handanovic rispondere alle tantissime domande fatte sui social dell’Inter dai tifosi. Queste le parole del capitano nerazzurro a Inter Tv.

CONCENTRAZIONE – «Ci alleniamo in casa per quello che facciamo. Guardiamo qualche vecchio video e qualcosa che magari hai fatto male. In tv c’è qualche vecchia partita e magari guardi quella».

CAPITANO – «Sono orgoglioso di essere il capitano dell’Inter ed ai miei compagni dico di tenere duro e godersi la famiglia. E’ un privilegio indossare questa fascia. Torneremo in campo tutti insieme».

ALLENAMENTO – «Ce li hanno mandati via video come tutte le squadre. Con internet siamo agevolati».

INFORTUNIO – «Sono passati due mesi, sto bene. E’ tutto passato».

MIGLIOR PARATA – «Ce ne sono state tante, alcune più difficili, altre importanti. La migliore nel derby. Serata migliore? Lazio-Inter di 2 anni fa».