Inter, Icardi e il Genoa: non c’è due senza tre. Ma il gol manca da anni

Spalletti lancia Icardi da titolare in Genoa-Inter: l’argentino sente odore di derby contro i rossoblù, ma non segna contro di loro da tre anni

Nonostante le polemiche dei giorni scorsi, Luciano Spalletti ha cambiato idea: Mauro Icardi sarà titolare contro il Genoa. Contro tutto e tutti. L’attaccante tornerà in campo con la maglia dell’Inter dopo ben 53 giorni. E non si tratta di un avversario qualsiasi per lui.

L’argentino sente profumo di derby quando vede i rossoblù a causa del suo passato alla Sampdoria. La punta lasciò il segno nella stracittadina genovese nella stagione 2012/13, quando i doriani vinsero contro i cugini 3-1.

Il gol contro il Genoa a Icardi manca da troppo tempo, a dispetto degli stimoli. Il numero nove nerazzurro aveva timbrato il cartellino sia all’andata sia al ritorno nel campionato 2014/15, ma dopo questo exploit non ha più trovato la rete contro i rossoblù. L’attaccante dovrà combattere per riconquistarsi l’Inter (quantomeno per il finale di stagione), anche se stasera l’impressione è quella che riceverà fischi da tutto lo stadio, anche dalla fetta di tifosi nerazzurri.