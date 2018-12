Il capitano dell’Inter, Mauro Icardi, ha commentato nel post-partita la vittoria contro l’Udinese grazie al suo rigore

Nel post-partita di Inter–Udinese, l’attaccante argentino, Mauro Icardi, ha commentato la vittoria ai microfoni di InterTV. Ecco cos’ha dichiarato: «La vittoria di oggi? Arrivare a una vittoria oggi, dopo la delusione di martedì, è importante. Siamo stati bravi: sicuramente avremmo dovuto fare meglio nel primo tempo per sbloccarla subito. L’importante è stato raggiungere la vittoria. Il cucchiaio? Dovevo cambiare un po’, perché avevo già calciato in ogni modo i rigori. Il portiere mi aveva già guardato, io ho deciso di tirare così. Dovevo segnare: alla fine ciò che conta è fare gol, così è stato. Corsa Champions? Siamo lì, possiamo tornare in Champions cercheremo di fare il meglio. L’Inter in Europa League? Nel calcio non si sa mai. In Champions abbiamo fatto un grande girone, partendo dalla quarta fascia: abbiamo testimoniato di poter fare grandi cose. La frase di Wanda sui social circa il mio rinnovo? Ne parlerà lei con la società, io faccio il mio in campo e le altre cose non mi riguardano. Io sono sereno, tranquillo, firmerò quando mi diranno di farlo».