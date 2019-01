Rinnovo Icardi, dopo le polemiche di questo mese sembra tutto risolto: 7 milioni più bonus e maxi clausola, decisivo l’intervento degli Zhang

SportMediaset lancia la bomba che tutti i tifosi nerazzurri stavano aspettando. Mauro Icardi è vicinissimo alla firma del nuovo rinnovo di contratto. Decisiva la scesa in campo della famiglia Zhang, pronta a fare di tutto pur di non perdere il proprio capitano. Pronto un super stipendio da 7 milioni, con bonus a salire: Icardi diventerà insieme a Dybala il secondo giocatore più pagato della Serie A, dietro Cristiano Ronaldo. La novità è l’innalzamento della clausola, adesso davvero proibitiva per la maggior parte dei club europei. Serviranno ben 180 milioni per lasciarlo partire. Ormai sembra veramente arrivare il lieto fine per il rinnovo tanto atteso.