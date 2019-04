Spalletti sorprende tutti e opta per Icardi dal 1’ contro la Juve. Solo panchina dunque per Lautaro Martinez: il motivo della scelta

Nei giorni scorsi sembrava quasi certa la presenza di Lautaro Martinez dal 1’ contro la Juventus in campionato. E invece Spalletti ha sorpreso tutti. A meno di un’ora dal fischio d’inizio del Derby d’Italia, l’allenatore dell’Inter ha infatti optato per Mauro Icardi in attacco. In palio ci sono 3 punti importantissimi in chiave Champions e per tale motivo, ai nerazzurri serve una certezza.

Quella certezza si chiama Mauro Icardi. L’argentino è infatti la bestia nera dei bianconeri. Il centravanti è stato infatti in grado di segnare in più di un’occasione contro i bianconeri. In 13 gare, di cui 12 in campionato e una in Coppa Italia, il classe 1993 vanta di ben 8 gol contro la Juve nonché 2 assist.