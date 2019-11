Inter, il presidente Zhang: «Non siamo solo una squadra, ma una filosofia»

Inter, il presidente Zhang parla direttamente dalla Cina: «Il club nerazzurro non è solo una squadra di calcio, ma uno spirito e una filosofia»

Steven Zhang, presidente dell’Inter, ha rilasciato delle dichiarazioni sul club nerazzurro ai margini dell’evento China International Import Expo. Ecco le sue parole, riportate da Gianluca Di Marzio:

«L’Inter non è solo una squadra di calcio, ma anche uno spirito, un valore come brand e una filosofia. Le persone che lavorano all’Inter sono disposte a dare tutto per questo club».