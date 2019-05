Inter, imbarazzo per le foto social di Icardi: con l’Udinese Lautaro dal 1′

Inter, imbarazzo per le foto sui social pubblicate da Icardi e Wanda Nara. Contro l’Udinese dovrebbe tornare Lautaro dal 1′

Niente di male, sia chiaro, ma le foto hot postate sui social da Mauro Icardi e Wanda Nara stanno imbarazzando tutto l’ambiente nerazzurro. Gli scatti, rigorosamente in bianco e nero, ritraggono i due seminudi, in posizioni erotiche. L’utilizzo dei social da parte della coppia era già stato oggetto di polemica da parte dei tifosi, contro l’ex capitano dell’Inter.

Intanto, nella partita contro l’Udinese, potrebbe tornare in campo da titolare Lautaro Martinez. El Toro, entrato in campo negli ultimi dieci minuti della gara contro la Juventus, prenderebbe proprio il posto di Icardi in attacco. Nessun nuovo caso in arrivo, apparentemente, ma solo scelta tecnica per mister Spalletti.