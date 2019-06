Inter, incontro in sede con l’agente di Lukaku e Lazaro

Nuovo incontro tra la dirigenza dell’Inter e l’agente di giocatori nel mirino del club nerazzurro, Lukaku e Lazaro

Federico Pastorello è ancora a Milano, nella sede dell’Inter. L’agente è l’intermediario di Lazaro, su cui c’è forte l’interesse del club milanese, e il procuratore di Lukaku e Vergani, giovane di proprietà nerazzurra.

Come spiega Sky Sport, dopo l’incontro di ieri, il procuratore è tornato nuovamente in casa nerazzurra per incontrare la dirigenza. Le parti avranno parlato di mercato, resta da capire di quale dei tre assistiti del procuratore.